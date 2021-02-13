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Facebook сокращает долю политических публикаций в ленте
13.2.2021 11:17
Фото: marketingaffiliategems.com
Количество публикаций политического содержания в соцсети Facebook в скором времени предполагается сократить.
Как указано на сайте компании, которой принадлежит сервис, на текущий момент доля подобного контента среди всех сообщений составляет порядка 6%.
Администрация Facebook в своем заявлении поясняет, что многие пользователи настроены против того, чтобы новостная лента была заполнена публикациями, которые связаны с политикой.
Сокращение подобного контента предполагается начать с Бразилии, Индонезии и Канады. Спустя несколько недель изменения затронут и Соединенные Штаты. При этом меры не будут распространяться на информацию, которая поступает от государственных структур, а также сведения о коронавирусе.
В минувшем январе администрация Facebook объявила, что будут удаляться публикации, направленные против вакцинации от COVID-19. Подобные сообщения специалисты соцсети будут рассматривать как "ложные или противоречащие информации органов" здравоохранения.
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