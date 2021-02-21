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Кристен Стюарт купила дом в Лос-Анджелесе за $6 млн


21.2.2021 23:51
Кристен Стюарт купила дом в Лос-Анджелесе за $6 млнФото: sorokainfo.com

Известная киноактриса Кристен Стюарт приобрела особняк в элитном районе Лос-Анджелеса.

Сумма сделки составила шесть миллионов долларов, передает DailyMail.

Двухэтажный дом, созданный в 1927 году, находится в районе Лос-Фелиз. Зданием, выполненным в стиле средиземноморского возрождения, в прошлом владел актер Энтони Эдвардс, снимавшийся в сериале "Скорая помощь". По данным американских СМИ, в особняке есть четыре спальни и пять ванных комнат, гостиная с камином и столовая, а также просторная кухня и большая лоджия. На территории, окруженной живой изгородью, есть сад и бассейн.

Стюарт в прошлом уже приобретала недвижимость в Лос-Фелизе. Кроме дома в элитном районе Лос-Анджелеса, звезде принадлежат пентхаус на Манхэттене и дом в Малибу.

В настоящее время актриса продолжает работу в фильме "Спенсер". Ранее она признавалась, что нервничает из-за подготовки к роли принцессы Дианы. Режиссер Пабло Ларраин, ранее снявший байопик о Джеки Кеннеди в исполнении Натали Портман, убежден, что 30-летнюю американку можно считать величайшей актрисой современности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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