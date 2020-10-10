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Кристен Стюарт призналась, что нервничает из-за роли принцессы Дианы


10.10.2020 19:05
Кристен Стюарт призналась, что нервничает из-за роли принцессы ДианыФото: besthqwallpapers.com

Американская актриса Кристен Стюарт призналась, что нервничает в связи с необходимостью овладеть британским акцентом для роли принцессы Дианы.

Съемки нового фильма "Спенсер" должны начаться уже в январе 2021 года.

В качестве режиссера картины выступит режиссер Пабло Ларраин, ранее снявший байопик о Джеки Кеннеди в исполнении Натали Портман. На роль принцессы Дианы уже официально утвердили Кристен Стюарт, хотя многие кинокритики отреагировали на это решение негативно. Несмотря на все замечания, Ларраин убежден, что 30-летнюю американку можно считать величайшей актрисой современности.

По словам артистки, она давно не испытывала такого восторга от роли. Однако ее заставляет волноваться акцент Дианы. Стюарт призналась, что это ее "пугает, как ад", ведь голос принцессы хорошо знаком людям, "он такой узнаваемый и особенный". В интервью журналу InStyle актриса также сообщила, что решила приступить к работе над воссозданием акцента уже сейчас, и ей помогает в этом тренер по диалектам.

Актриса также рассказала, что готовясь к началу съемок, уже изучила несколько биографий принцессы. Собирая материал для роли, Стюарт считает, что "это одна из самых печальных историй". Она не просто надеется сыграть Диану, она хотела бы "знать ее безоговорочно", пояснила актриса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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