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В России зарегистрирован тест на мутации британского штамма COVID-19
13:03
Фото: alchetron.com
Росздравнадзор информирует о регистрации первой в РФ тест-системы, которая позволяет обнаружить сразу две мутации т.н. британского штамма коронавируса.
Как указывается на официальном сайте ведомства, в основе этого исследования - метод полимеразной цепной реакции.
Росздравнадзор объявил о регистрации первой в России тест-системы, предназначенной для выявления двух мутаций, которые встречаются у т.н. "британского" штамма COVID-19.
Как пояснила глава ведомства Алла Самойлова, заявление которой цитируется на официальном сайте Росздравнадзора, этот тест был создан отечественными специалистами на базе НИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Министерства здравоохранения РФ. Работа осуществлялась совместно с компанией "ДНК-технологии", указано в сообщении.
Ранее Министерство иностранных дел РФ предложило всем зарубежным дипломатическим миссиям, которые работают в нашей стране, привить своих сотрудников от коронавирусной инфекции. Как пояснили в ведомстве, подобная практика, когда дипломатический корпус приглашают к вакцинации от наиболее распространенных вирусных заболеваний, применяется во многих странах.
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