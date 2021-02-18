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МИД России предложил иностранным дипломатам привиться от COVID-19
10:42
Фото: press-az.com
Министерство иностранных дел РФ обратилось ко всем иностранным дипломатическим миссиям, работающим в России, с предложением провести вакцинацию от коронавируса.
Об этом рассказывает "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей ряда посольств.
МИД РФ предложил всем сотрудникам иностранных дипломатических миссий, которые работают на территории России, вакцинироваться от коронавирусной инфекции. По данным газеты "Коммерсантъ", информация поступила от сотрудников нескольких посольств.
Сведения о том, что зарубежным дипломатам было предложено поставить прививки от COVID-19, подтвердили в самом ведомстве, отмечается в публикации.
В МИД пояснили, что подобная практика, когда дипломатический корпус приглашают к вакцинации от наиболее распространенных вирусных заболеваний, применяется во многих странах.
В отечественном внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что как можно больший охват людей при вакцинации влияет на эффективность борьбы с пандемией.
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