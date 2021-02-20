Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Принц Гарри и Меган окончательно покинули королевскую семью

20.2.2021 10:06

Фото: smi2.net



Герцог и герцогиня Сассекские приняли решение об окончательном отказе от статуса активных членов британской королевской семьи, информирует пресс-служба Букингемского дворца. Принц Гарри подтвердил это в беседе со своей бабушкой, королевой Елизаветой II, отмечает BBC News.



Как стало известно, принц Гарри сообщил о своем окончательном решении в беседе с британской королевой Елизаветой II. Подтвердив эту информацию, во дворце были вынуждены признать, что "опечалены". В сообщении подчеркивалось, что принц и принцесса, несмотря на их намерения, в будущем всегда будут оставаться "родными и любимыми" членами семьи.



Все почетные военные назначения супругов, а также благотворительные, образовательные и спортивные проекты, которым они в прошлом покровительствовали, будут возвращены Елизавете II. Представитель герцогов Сассекских пояснил, что пара не собирается отказываться от служения Великобритании. По его словам, супруги готовы и в будущем оказывать поддержку патронируемым организации, независимо от того, каким будет их официальный статус.



Младший сын принца Уэльского Чарльза женился на бывшей американской актрисе Меган Маркл, которая в прошлом уже была замужем, 19 мая 2018 года. Через год у них родился сын, которого назвали Арчи. В начале 2020 года супруги выразили желание отказаться от исполнения официальных королевских обязанностей и сопутствующих привилегий. Решение вступило в силу в прошлом марте. Принц в течение года мог воспользоваться правом передумать.



Лишившись права на титул "Их королевские высочества" и потеряв различные привилегии, включая охрану, пара также утратила права на бренд SussexRoyal. Покинув Великобританию, супруги отправились сначала в Канаду, а затем решили переехать в Соединенные Штаты. Не так давно пара объявила, что Меган Маркл ожидает рождения второго ребенка. Своими планами на будущее супруги собираются поделиться с Опрой Уинфри, пишут зарубежные СМИ.



Автор: Злата Богатова

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