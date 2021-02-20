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Российские ученые будут искать древние вирусы
20.2.2021 09:26
Фото: prozhelezu.ru
Специалисты Северо-Восточного университета России и их коллеги из центра "Вектор" приступают к пилотному проекту по поиску доисторических вирусов.
По мнению ученых, такого рода генетический материал мог сохраниться в мягких тканях доисторических животных, останки которых обнаруживали на севере нашей страны.
Как информирует пресс-служба СВФУ им. Аммосова, исследования могут стать основой будущего развития отечественной палеовирусологии. В первую очередь ученые собираются изъять мягкие ткани, к которым затем будут применяться "стандартные молекулярные биологические методы". Это позволит дать оценку биологическому разнообразию микроорганизмов в образце.
В случаях, когда нуклеиновые кислоты не будут подвергнуты деструкции, специалистам удастся "получить данные об их составе". В результате исследователи получат возможность выяснить, как он изменялся со временем, чтобы получить представление об эволюционном развитии этих процессов.
Предполагается, что в качестве первого "объекта" для таких экспериментов станет Верхоянская лошадь, которую обнаружили в 2009 году на территории одноименного района. По мнению ученых, животное обитало около 4 450 лет назад.
Ранее палеогенетики смогли установить новый рекорд сохранности древней ДНК. Ученым удалось извлечь ее из зубов российских мамонтов возрастом в 1,2 млн лет. В результате исследователи получили новые сведения о процессах эволюции этих животных, включая период, когда они приобрели свой характерный облик.
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