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Немецкий физик назвал «самую правдоподобную» версию появления COVID-19


19.2.2021 21:32
Немецкий физик назвал «самую правдоподобную» версию появления COVID-19Фото: defense.gov

Вероятность утечки возбудителя из лаборатории в Китае может составлять 99,9%, убежден профессор Роланд Визендангер.

Ученый-физик из ФРГ считает, что это наиболее правдоподобная версия возникновения COVID-19.

Вероятность того, что в Ухане могла произойти утечка коронавируса из лаборатории, составляет 99,9%, считает профессор Роланд Визендангер. О доводах немецкого специалиста сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на пресс-релиз Гамбургского университета.

По мнению физика, изучавшего многочисленные научные публикации и материалы прессы, а также проводившего обсуждения с компетентными коллегами, вирус имеет лабораторное происхождение. Ученый настаивает на том, что эта версия наиболее логична, ведь до сих пор не удалось с точностью выяснить, какое животное стало источником заражения.

Кроме того, еще до пандемии COVID-19 относительно безопасности в Институте вирусологии в Ухане высказывались опасения, напомнил немецкий профессор. Визендангер также опроверг версию о заражении от летучих мышей. Исследователь подчеркнул, что места их обитания располагаются на достаточно удаленном расстоянии от Уханя.

Ранее американские специалисты выявили гибрид "британского" и "калифорнийского" коронавирусов SARS-CoV-2. Новый вариант возбудителя, представляющий собой мутировавшую комбинацию геномов двух штаммов, зафиксировали в Национальной лаборатории в Лос-Аламосе в Нью-Мехико.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 204

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