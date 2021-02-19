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Немецкий физик назвал «самую правдоподобную» версию появления COVID-19
19.2.2021 21:32
Фото: defense.gov
Вероятность утечки возбудителя из лаборатории в Китае может составлять 99,9%, убежден профессор Роланд Визендангер.
Ученый-физик из ФРГ считает, что это наиболее правдоподобная версия возникновения COVID-19.
Вероятность того, что в Ухане могла произойти утечка коронавируса из лаборатории, составляет 99,9%, считает профессор Роланд Визендангер. О доводах немецкого специалиста сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на пресс-релиз Гамбургского университета.
По мнению физика, изучавшего многочисленные научные публикации и материалы прессы, а также проводившего обсуждения с компетентными коллегами, вирус имеет лабораторное происхождение. Ученый настаивает на том, что эта версия наиболее логична, ведь до сих пор не удалось с точностью выяснить, какое животное стало источником заражения.
Кроме того, еще до пандемии COVID-19 относительно безопасности в Институте вирусологии в Ухане высказывались опасения, напомнил немецкий профессор. Визендангер также опроверг версию о заражении от летучих мышей. Исследователь подчеркнул, что места их обитания располагаются на достаточно удаленном расстоянии от Уханя.
Ранее американские специалисты выявили гибрид "британского" и "калифорнийского" коронавирусов SARS-CoV-2. Новый вариант возбудителя, представляющий собой мутировавшую комбинацию геномов двух штаммов, зафиксировали в Национальной лаборатории в Лос-Аламосе в Нью-Мехико.
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