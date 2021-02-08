Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые установили связь изменений климата и пандемии COVID

8.2.2021 13:30

Фото: kotsobaka.com



Связь между климатическими изменениями в Южном Китае и возникновением коронавируса, который вызвал пандемию COVID-19, выявили ученые Кембриджского университета.



Как указано в сообщении организации, исследователи работали совместно с коллегами из Потсдамского института изучения климатических изменений и Гавайского университета.



Ученые Кембриджского университета совместно с коллегами из других организаций провели исследование, по результатам которого были выявлены "масштабные изменения типа растительности" в китайской провинции Юньнань на юге страны. Аналогичные перемены также были обнаружены и в прилегающих к КНР областях Лаоса и Мьянмы.



По словам специалистов, в течение последнего столетия такие изменения климата как повышение температуры и солнечного света, а также уровня атмосферного углекислого газа влияли на различные процессы у растений и деревьев. В результате менялась естественная среда обитания, после чего появились подходящие условия для многочисленных видов летучих мышей, преимущественно живущих в лесах.



Исследователи выяснили, что в провинцию Юньнань за минувшее столетие могли переместиться порядка сорока различных видов летучих мышей. По данным ученых, в общей сложности эти лесные обитатели могли переносить около сотни вариантов коронавируса. Из-за переселения летучих мышей в новые районы происходило взаимодействие на уровне как животных, так и вирусов. В итоге могли появляться более вредные возбудители, которые сейчас продолжают эволюционировать, констатируют специалисты.



Ученые отмечают, что мировая популяция летучих мышей представляет собой "резервуар" для порядка трех тысяч разных типов коронавируса. Несмотря на то, что практически каждый вид этих животных является носителем около 2,7 типов коронавируса, большинство из них не имеет никаких симптомов.



Автор: Злата Богатова

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