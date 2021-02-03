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Эксперт ВОЗ рассказал о первых выводах, сделанных в Ухане


08:06
Эксперт ВОЗ рассказал о первых выводах, сделанных в УханеФото: defense.gov

Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока еще не выявила каких-либо доказательств того, что коронавирус мог появиться на рынке в Ухане.

О первых результатах работы в этом китайском городе рассказал замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков.

По словам специалиста, входящего в экспертную группу ВОЗ, пока еще нет никаких доказательств того, что новый коронавирус мог появиться именно на рынке в Ухане, передает РИА Новости. Владимир Дедков пояснил, что возбудитель мог попасть туда из какого-либо другого места. Вместе с тем, нельзя исключать, что вирус мог начать быстро распространяться на рынке, учитывая, что гипотетически там имеются все нужные для этого условия.

Прокомментировав посещение лаборатории BSL-4 в Ухане, где изучают различные вирусы, Дедков отметил ее превосходное оснащение и профессионализм персонала. По его словам, BSL-4 устроена так, что болезнетворные возбудители практически не имеют никаких шансов "совершить побег" за стены учреждения.

В состав исследовательской группы, которая сейчас продолжает работу в КНР, вошли тринадцать специалистов. Экспертам предстоит прояснить обстоятельства, связанные с появлением и распространением коронавируса, пандемия которого продолжается в мире. Специалисты приступили к работе в Ухане 2 февраля.

Ранее британский таблоид Mirror опубликовал материал о первых выводах экспертов ВОЗ, посетивших крупную лабораторию по исследованию вирусов в Ухане. Ученые находились в местном институте вирусологии около четырех часов, получив сведения, которые еще никогда не были обнародованы, заявил доктор Питер Дашак. По его словам, расследование "действительно сдвинулось с мертвой точки".

В прошлом представители лаборатории Уханя не раз решительно опровергали предположения о возможной утечке возбудителя. Однако Дашак отметил, что подобная версия не исключена. Сейчас он и его коллеги продолжают "следить за доказательствами". В случае, если они приведут ученых "к рынку морепродуктов и холодовой цепи", дальнейшие исследования будут проводиться там, либо на фермах по разведению диких животных или птичьих рынках, равно как и в научных лабораториях. Британский ученый подчеркнул, что рассматриваются все версии, а эксперты ВОЗ сохраняют непредвзятость.

Автор: Злата Богатова

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