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В Ростове-на-Дону погиб рабочий, выпавший из люльки автовышки
10:24
Фото: vk.com
Двое рабочих выпали из люльки на железнодорожные пути после того, как грузовик врезался в автовышку, стоявшую в тот момент на мосту.
В результате ЧП один из мужчин погиб, сообщили в пресс-службе главка МВД РФ по Ростовской области.
Трагическое происшествие случилось на проспекте Стачки, пояснили в полиции. В автовышку, задействованную в проведении монтажных работ, врезался КАМАЗ, водитель которого не справился с управлением. Двое рабочих, находившиеся в тот момент в люльке, сорвались и упали на железнодорожные пути с большой высоты.
Один из пострадавших мужчин погиб на месте от полученных повреждений, второго доставили в медицинское учреждение. Медики оценивают состояние пациента как тяжелое, врачи оказывают ему помощь.
В пресс-службе городской администрации пояснили, что в автокран врезался зерновоз. После аварии в центре Ростова-на-Дону, а также на выезде из города возникли огромные пробки. Обстоятельства ЧП предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов, которые уже приступили к проверке по факту случившегося.
Ранее следственные органы Кольского района Мурманской области приступили к проверке по факту гибели местного жителя 1970 г.р. Мужчина управлял шнекоротором, который провалился под лед озера Канентъявр во время снегоуборочных работ.
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