Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Заполярье погиб водитель провалившегося под лед снегоуборочного автомобиля

17.2.2021 17:43

Фото: prom.st



Следственные органы Кольского района Мурманской области приступили к проверке по факту гибели местного жителя 1970 г.р.



Согласно предварительной информации, мужчина управлял шнекоротором, который провалился под лед озера Канентъявр во время снегоуборочных работ.



Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, смертельная авария случилась во вторник вечером. Шнекоротор был задействован в уборке снега в районе 49-го километра трассы Кола - Серебрянские ГЭС. Спецтехника провалилась под лед озера Канентъявр, после чего затонула, опустившись на 10-метровую глубину. Водитель не смог самостоятельно покинуть кабину и погиб. Тело мужчины было позднее поднято на поверхность водолазами, пояснили представители следственных органов.



В ходе начатой проверки назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователям предстоит дать юридическую оценку действиям или бездействию официальных лиц, которые отвечали за охрану труда в организации, где в прошлом работал погибший мужчина. По итогам проверки позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.



В минувшем январе на озере Байкал провалились под лед мотоцикл и автомобиль. Как рассказали представители ГУ МЧС по Иркутской области, внедорожник "Тойота Ленд Крузер", в котором находились шесть человек, попал в аварию в районе мыса Уюга, где глубина озера превышает 10 метров. Инцидент произошел на расстоянии около 50 метров от берега, где в тот момент сформировался лед толщиной примерно 10 см. К счастью, все люди успели оперативно выбраться из салона.



Позднее у мыса Зундук в воду провалился под лед мотоцикл с двумя мужчинами. В этом месте при глубине озера 50 метров толщина льда составляла лишь 2-3 см. В результате ЧП один из пострадавших скончался из-за переохлаждения.



Автор: Злата Богатова

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