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Умер актер Андрей Мягков
12:03
Фото: vkyrse.com
Скончался известный актер театра и кино Андрей Мягков, передает агентство "Интерфакс".
Информация поступила от пресс-атташе МХТ им. Чехова. Знаменитому советскому и российскому артисту было восемьдесят два года.
Причины смерти артиста пока не уточняются. О том, где и когда пройдет церемония прощания, будет объявлено позже.
Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Первой его ролью в кино стал дантист Чесноков в комедийной ленте "Похождения зубного врача". Начиная с 1987 года артист служил в МХТ им. Чехова.
Всесоюзная известность пришла к артисту во время его долгого творческого сотрудничества с кинорежиссером Эльдаром Рязановым. Среди фильмов с участием Андрея Мягкова, которые стали наиболее популярными у зрителей, нельзя не вспомнить такие ленты как "Жестокий романс", "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Гараж" и "Служебный роман".
В минувшем январе скончался болевший коронавирусом Борис Грачевский. Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" ушел из жизни в 71-летнем возрасте.
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