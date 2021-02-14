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Умер актер Андрей Мягков


12:03
Умер актер Андрей МягковФото: vkyrse.com

Скончался известный актер театра и кино Андрей Мягков, передает агентство "Интерфакс".

Информация поступила от пресс-атташе МХТ им. Чехова. Знаменитому советскому и российскому артисту было восемьдесят два года.

Причины смерти артиста пока не уточняются. О том, где и когда пройдет церемония прощания, будет объявлено позже.

Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Первой его ролью в кино стал дантист Чесноков в комедийной ленте "Похождения зубного врача". Начиная с 1987 года артист служил в МХТ им. Чехова.

Всесоюзная известность пришла к артисту во время его долгого творческого сотрудничества с кинорежиссером Эльдаром Рязановым. Среди фильмов с участием Андрея Мягкова, которые стали наиболее популярными у зрителей, нельзя не вспомнить такие ленты как "Жестокий романс", "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Гараж" и "Служебный роман".

В минувшем январе скончался болевший коронавирусом Борис Грачевский. Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" ушел из жизни в 71-летнем возрасте.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 209

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