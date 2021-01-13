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Скончался Борис Грачевский
05:26
Фото: vk.com
Ушел из жизни художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский.
Сведения о его смерти подтвердил артист Владимир Долинский, друживший с режиссером, передает "Интерфакс".
Как стало известно, Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни. Ранее у него был диагностировал новый коронавирус. Информация о месте и дате прощания будет объявлена позже.
Советский и российский режиссер и сценарист, а также организатор кинопроизводства Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года. В 2002 году он стал художественным руководителем популярного в нашей стране киножурнала "Ералаш" для детей.
Заслуженный деятель искусств РФ (2000), лауреат премии Правительства РФ, Грачевский входил в число членов Российской академии кинематографических искусств "Ника".
В минувшем декабре в Латвии умер знаменитый корейский кинорежиссер Ким Ки Дук, собиравшийся купить особняк в Юрмале и оформить вид на жительство. Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей внезапно перестал выходить на связь, а затем выяснилось, что он скончался в одной из больниц Латвии от осложнений, вызванных новым коронавирусом COVID-19. 20 декабря кинематографисту могло бы исполниться шестьдесят лет.
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