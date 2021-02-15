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На Сицилии из-за извержения вулкана Этна закрыли аэропорт
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Фото: radio-canada.ca
В Италии началось извержение вулкана Этна, передает информационное агентство ANSA.
На острове Сицилия было решено на время закрыть вертолет. Местные власти следят за развитием ситуации.
Как информирует Национальный институт геофизики и вулканологии, повышение вулканической активности было зарегистрировано в 16:10 по местному времени (18:10 по Москве) после подземных толчков, происходивших на глубине от 2,9 до 3 км.
На текущий момент выбросы вулканического пепла и лавовые потоки были зафиксированы специалистами на юго-восточном склоне Этны. Отмечается, что частицы вулканического пепла уже попали на территорию близлежащих населенных пунктов. Информации о пострадавших пока нет. На время приостановил деятельность аэропорт Катании.
Этна - наиболее крупный из действующих вулканов в Европе, за ней в постоянном режиме ведут наблюдение наблюдение специалисты. Обычно активность этого вулкана не представляет особой опасности для людей.
В последний раз извержение Этны фиксировалось в июле 2019 года. На протяжении более десяти суток из разлома в стенке кратера выбрасывались пепел и дым.
Ранее в Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго, который расположен на расстоянии около 50 километров от столицы этого латиноамериканского государства. Вулканическое облако продолжает рассеиваться, лавовые потоки распространились на полтора километра.
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