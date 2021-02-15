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В Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго
15.2.2021 13:03
Фото: spektrnews.in.ua
Гватемальские сейсмологи зафиксировали начало извержения вулкана Фуэго, который расположен на расстоянии около 50 километров от столицы этого латиноамериканского государства. Как передает местное издание Prensa Libre, над вулканом сейчас можно увидеть слой пепла.
Вулканическое облако продолжает рассеиваться, преодолев уже более пяти километров. По последним данным специалистов, лавовые потоки распространились на полтора километра.
Со ссылкой на представителей местных властей уточняется, что необходимости в проведении эвакуации жителей пока не возникало.
В последний раз извержение гватемальского вулкана Фуэго фиксировалось летом 2018 года. Жертвами стихийного удара тогда стали более двухсот человек.
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