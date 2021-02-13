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Землетрясение в Японии может быть афтершоком толчков 2011 года


13.2.2021 21:50
Землетрясение в Японии может быть афтершоком толчков 2011 годаФото: hellonews.site

По мнению специалистов, подземные толчки магнитудой 7,3, зафиксированные на северо-востоке Японии, могут представлять собой афтершок т.н. Великого восточно-японского землетрясения, случившегося 11 марта 2011 года. Как передает ТАСС, с таким заявлением выступил представитель национального метеорологического управления Японии.

Во время пресс-конференции представитель ведомства пояснил, что подземные толчки, случившиеся в субботу, 13 февраля, в северо-восточной части Японии, представляют собой "афтершок Великого восточно-японского землетрясения".

Сейсмологи при этом прогнозируют возможные повторные толчки, которые могут оказаться довольно мощными. Они не исключены на той же территории в течение нескольких ближайших суток. Учитывая сохраняющуюся опасность, специалисты призвали жителей этих регионов к повышенной бдительности.

Ранее японский премьер-министр Есихидэ Суга выступил с заявлением о том, что подземные толчки не вызвали масштабных разрушений и большого количества пострадавших. Представитель официального Токио подчеркнул, что в результате землетрясения не пострадали атомные объекты, расположенные в этих районах.

Напомним, в 2011 году примерно на той же территории случилось разрушительное землетрясение, а потом цунами. Из-за подземных толчков магнитудой 9,0 и обрушившихся на прибрежные районы префектур Иватэ, Мияги и Фукусима десятиметровых волн, тогда погибли свыше 18 тыс. человек. Кроме того, на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована масштабная авария. В Японии до сих пор продолжают ликвидировать последствия этого ЧП.

Автор: Злата Богатова

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