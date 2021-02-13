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Премьер Японии рассказал об ущербе от землетрясения
13.2.2021 20:37
Фото: akamaized.net
Подземные толчки не привели к масштабным разрушениям, заявил японский премьер-министр Есихидэ Суга.
По его словам, в результате землетрясения атомные объекты на территории страны не пострадали.
Землетрясение магнитудой 7,3, случившееся сегодня в северо-восточной части Японии, не привело к масштабным разрушениям, заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга. По его словам, большого числа пострадавших зафиксировано не было.
Как пояснил Суга, информация о последствиях стихийного удара пока еще уточняется. Однако уже сейчас становится очевидно отсутствие каких-либо масштабных разрушений.
Японский премьер, прибывший на рабочее место практически сразу после землетрясения и возглавивший кризисный штаб, подчеркнул, что атомные объекты на территории страны из-за подземных толчков не пострадали.
По данным агентства Kyodo, наибольший удар пришелся по северо-восточным префектурам Мияги и Фукусима, жители которых особенно сильно ощутили землетрясение. Согласно предварительной информации, количество пострадавших достигло тридцати человек.
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