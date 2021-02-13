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Женская сеть myJulia.ru
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Дети, оставленные матерью на морозе в Новой Москве, попали в реанимацию
13.2.2021 21:24
Фото: livejournal.com
Дети, которых ранее мать оставила раздетыми на морозе в лесу, находятся сейчас в реанимационном отделении, рассказала журналистам Анна Кузнецова.
По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, врачи оценивают состояние маленьких пациентов как стабильное.
Как передает "Интерфакс" слова Анны Кузнецовой, последствия могли оказаться необратимыми, если бы дети провели на холоде "еще немного".
По словам детского омбудсмена по Московской области Ксении Мишоновой, женщина, пытавшаяся заморозить себя и трех своих детей, приехала в регион вскоре после нового года. В прошлом семейство никогда не попадало в поле зрения социальных служб и комиссии по делам несовершеннолетних.
Напомним, в минувшую пятницу в полицию поступил сигнал о многодетной матери, которая приехала в лес и оставила там раздетыми собственных детей. Несовершеннолетних сразу же госпитализировали. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Женщину также доставили в медицинское учреждение. С скором времени состоится экспертиза: специалистам предстоит дать заключение об ее психическом состоянии.
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