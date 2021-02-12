ИнтерНовости - новости в стране и мире
Глава СВР подтвердил данные МИД о сотрудничестве оппозиции с Западом
Глава СВР подтвердил данные МИД о сотрудничестве оппозиции с Западом
В Турции госканал показал карту расширения влияния Анкары на Крым и Кубань
В Турции госканал показал карту расширения влияния Анкары на Крым и Кубань
Под Кабулом неизвестные атаковали сотрудников ООН
Под Кабулом неизвестные атаковали сотрудников ООН
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Премьер Японии рассказал об ущербе от землетрясенияПремьер Японии рассказал об ущербе от землетрясения
В МЧС опровергли сведения об обрушении в ТЦ в ЩелковеВ МЧС опровергли сведения об обрушении в ТЦ в Щелкове
ЦБ схранил ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%ЦБ схранил ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%
В Турции госканал показал карту расширения влияния Анкары на Крым и КубаньВ Турции госканал показал карту расширения влияния Анкары на Крым и Кубань
Сына Плющенко и Рудковской признали психически здоровымСына Плющенко и Рудковской признали психически здоровым

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...
Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве задержали мать, оставившую троих детей без одежды в лесу


12.2.2021 15:29
В Москве задержали мать, оставившую троих детей без одежды в лесуФото: kapital.kz

Столичная полиция задержала 33-летнюю женщину, которая оставила трех своих детей раздетыми в лесу.

О случившемся рассказала официальный представитель главка СУ СКР по Москве Юлия Иванова.

ЧП случилось поздним вечером 11 февраля на территории Новой Москвы. По данным правоохранителей, многодетная женщина пыталась убить трех своих детей. Установлено, что мать привезла их в лес и раздела догола, после чего оставила на морозе.

Сигнал в полицию поступил от очевидца, пояснила Юлия Иванова. Детей, которые к тому времени уже успели получить обморожение в различной степени, сразу же доставили в больницу, сейчас им оказывают помощь врачи.

Мать после случившегося также была экстренно госпитализирована. В ближайшее время экспертам предстоит дать заключение о ее  психическом состоянии, отметила представительница СКР.

Инцидент был квалифицирован как покушение на убийство двух и более человек, включая малолетних, которые в тот момент находились в беспомощном состоянии. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

В ряде российских СМИ появились сведения о том, что женщина пыталась отомстить супругу после семейного конфликта. Истинность таких предположений предстоит установить следователям.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

Жительницу Оренбуржья подозревают в убийстве двухлетней внучкиЖительницу Оренбуржья подозревают в убийстве двухлетней внучки
В Индии около 150 человек пропали из-за наводнения после схода ледникаВ Индии около 150 человек пропали из-за наводнения после схода ледника
Биткоин в первый раз достиг уровня $47 тысячБиткоин в первый раз достиг уровня $47 тысяч
Эксперты ВОЗ усомнились в лабораторном происхождении COVID-19Эксперты ВОЗ усомнились в лабораторном происхождении COVID-19
В Афганистане убиты девять военныхВ Афганистане убиты девять военных

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru