Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве задержали мать, оставившую троих детей без одежды в лесу

12.2.2021 15:29

Фото: kapital.kz



Столичная полиция задержала 33-летнюю женщину, которая оставила трех своих детей раздетыми в лесу.



О случившемся рассказала официальный представитель главка СУ СКР по Москве Юлия Иванова.



ЧП случилось поздним вечером 11 февраля на территории Новой Москвы. По данным правоохранителей, многодетная женщина пыталась убить трех своих детей. Установлено, что мать привезла их в лес и раздела догола, после чего оставила на морозе.



Сигнал в полицию поступил от очевидца, пояснила Юлия Иванова. Детей, которые к тому времени уже успели получить обморожение в различной степени, сразу же доставили в больницу, сейчас им оказывают помощь врачи.



Мать после случившегося также была экстренно госпитализирована. В ближайшее время экспертам предстоит дать заключение о ее психическом состоянии, отметила представительница СКР.



Инцидент был квалифицирован как покушение на убийство двух и более человек, включая малолетних, которые в тот момент находились в беспомощном состоянии. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.



В ряде российских СМИ появились сведения о том, что женщина пыталась отомстить супругу после семейного конфликта. Истинность таких предположений предстоит установить следователям.



Автор: Злата Богатова

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