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Под Калугой при обрушении кровли автомастерской погиб мужчина
13.2.2021 20:02
Фото: rt.com
В Людиново под Калугой продолжаются работы на месте обрушения крыши в автомастерской.
Как передают СМИ со ссылкой на представителей регионального управления СКР, спасатели нашли тело 60-летнего мужчины.
По предварительным данным, в момент происшествия в здании автомастерской находились двое мужчин - владелец и его сын. Спасатели уже обнаружили тело предпринимателя. Поиски второго человека продолжаются.
Причиной ЧП стал снег, скопившийся на кровле автомастерской, которая принадлежала индивидуальному предпринимателю. Как пояснили представители регионального главка МЧС РФ, в мероприятиях на месте происшествия задействовано 144 человека, привлечено 27 единиц спецтехники.
Проверку по факту случившегося проводят правоохранительные органы.
Ранее в ГУ МЧС по Московской области опровергли сведения об обрушении в ТЦ в Щелкове. В ведомстве пояснили, что во время мероприятий по уборке снега прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта, который расположен около здания.
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