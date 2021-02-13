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Под Калугой при обрушении кровли автомастерской погиб мужчина


13.2.2021 20:02
Под Калугой при обрушении кровли автомастерской погиб мужчинаФото: rt.com

В Людиново под Калугой продолжаются работы на месте обрушения крыши в автомастерской.

Как передают СМИ со ссылкой на представителей регионального управления СКР, спасатели нашли тело 60-летнего мужчины.

По предварительным данным, в момент происшествия в здании автомастерской находились двое мужчин - владелец и его сын. Спасатели уже обнаружили тело предпринимателя. Поиски второго человека продолжаются.

Причиной ЧП стал снег, скопившийся на кровле автомастерской, которая принадлежала индивидуальному предпринимателю. Как пояснили представители регионального главка МЧС РФ, в мероприятиях на месте происшествия задействовано 144 человека, привлечено 27 единиц спецтехники.

Проверку по факту случившегося проводят правоохранительные органы.

Ранее в ГУ МЧС по Московской области опровергли сведения об обрушении в ТЦ в Щелкове. В ведомстве пояснили, что во время мероприятий по уборке снега прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта, который расположен около здания.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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