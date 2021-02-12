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В МЧС опровергли сведения об обрушении в ТЦ в Щелкове


17:54
В МЧС опровергли сведения об обрушении в ТЦ в ЩелковеФото: vk.com

Во время мероприятий по уборке снега прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта, передают российские СМИ со ссылкой на представителей МЧС по Подмосковью.

В результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщает агентство "Интерфакс", в подмосковном Щелково при уборке снега сдулась надувная крыша теннисного корта. Сведения об обрушении конструкций торгового центра, распространившиеся ранее в СМИ, не соответствуют действительности, подчеркнули в пресс-службе главка МЧС Подмосковья.

В ведомстве пояснили, что речь идет об объекте, который расположен рядом со зданием ТЦ. В результате случившегося пострадавших нет, отметили в МЧС по региону.

После происшествия была проведена эвакуация шестидесяти человек, добавили в пресс-службе администрации городского округа Щелково, прокомментировав инцидент. По данным местных властей, "проседание и частичный прорыв матерчатой крыши" произошли из-за большого объема накопившегося снега.

Автор: Злата Богатова

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