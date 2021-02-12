Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В МЧС опровергли сведения об обрушении в ТЦ в Щелкове

17:54

Фото: vk.com



Во время мероприятий по уборке снега прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта, передают российские СМИ со ссылкой на представителей МЧС по Подмосковью.



В результате ЧП никто не пострадал.



Как сообщает агентство "Интерфакс", в подмосковном Щелково при уборке снега сдулась надувная крыша теннисного корта. Сведения об обрушении конструкций торгового центра, распространившиеся ранее в СМИ, не соответствуют действительности, подчеркнули в пресс-службе главка МЧС Подмосковья.



В ведомстве пояснили, что речь идет об объекте, который расположен рядом со зданием ТЦ. В результате случившегося пострадавших нет, отметили в МЧС по региону.



После происшествия была проведена эвакуация шестидесяти человек, добавили в пресс-службе администрации городского округа Щелково, прокомментировав инцидент. По данным местных властей, "проседание и частичный прорыв матерчатой крыши" произошли из-за большого объема накопившегося снега.



Автор: Злата Богатова

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