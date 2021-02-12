|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В МЧС опровергли сведения об обрушении в ТЦ в Щелкове
17:54
Фото: vk.com
Во время мероприятий по уборке снега прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта, передают российские СМИ со ссылкой на представителей МЧС по Подмосковью.
В результате ЧП никто не пострадал.
Как сообщает агентство "Интерфакс", в подмосковном Щелково при уборке снега сдулась надувная крыша теннисного корта. Сведения об обрушении конструкций торгового центра, распространившиеся ранее в СМИ, не соответствуют действительности, подчеркнули в пресс-службе главка МЧС Подмосковья.
В ведомстве пояснили, что речь идет об объекте, который расположен рядом со зданием ТЦ. В результате случившегося пострадавших нет, отметили в МЧС по региону.
После происшествия была проведена эвакуация шестидесяти человек, добавили в пресс-службе администрации городского округа Щелково, прокомментировав инцидент. По данным местных властей, "проседание и частичный прорыв матерчатой крыши" произошли из-за большого объема накопившегося снега.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|