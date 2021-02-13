Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Аргентине нашли новый вид рептилий, живших 230 млн лет назад

13.2.2021 18:18

Фото: hi-news.ru



Аргентинским ученым-палеонтологам удалось отыскать останки рептилии неизвестного вида, обитавшей примерно 230 млн лет назад.



По мнению специалистов, эти существа можно отнести к подвиду ринхозавров, обитавших во времена древних динозавров.



Об открытии рассказывает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM. Как стало известно, исследователи обнаружили новый вид рептилий в провинции Ла-Риоха в западной части страны. Научная экспедиция проводилась на территории нацпарка Талампайя.



Ученые смогли отыскать фрагменты черепа и крестца, несколько хвостовых позвонков и некоторые другие части скелета, кторые принадлежали различным особям. Специалисты продолжают анализировать фрагменты останков, собранных в течение последнего десятилетия.



Исследователи полагают, что длина этих рептилий, передвигавшихся на четырех лапах, могла достигать трех метров. По словам специалистов, как у современных ящериц, ноги у них располагались по бокам. Живот рептилий при этом скользил по земле. При помощи костлявого клюва эти существа перемалывали пищу перед тем, как ее проглотить.



Ранее на Мадагаскаре была найдена самая маленькая рептилия на Земле. Группа исследователей во главе с Фрэнком Глоу из научно-исследовательского института Зоологическая государственная коллекция Мюнхена смогла описать новый вид хамелеонов Brookesia nana. По данным специалистов, относящиеся к этому виду самцы в длину составляют не более 13,5 миллиметра.



Автор: Злата Богатова

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