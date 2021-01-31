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На Мадагаскаре найдена самая маленькая рептилия на Земле
31.1.2021 23:32
Фото: golosinfo.com
Открытие сделали зоологи из международной группы, в которую входили представители Германии и Мадагаскара.
Исследователям удалось составить описание нового вида хамелеона. По мнению специалистов, речь идет о самой маленькой из известных земных рептилий.
Сейчас на территории Мадагаскара встречается довольно большое число хамелеонов, которые относятся к разным видам. Размеры некоторых из них могут достигать в длину около 70 сантиметров, тогда как представители рода брукезии не вырастают больше нескольких сантиметров.
Группа исследователей во главе с Фрэнком Глоу из научно-исследовательского института Зоологическая государственная коллекция Мюнхена смогла описать новый вид хамелеонов Brookesia nana. По данным специалистов, относящиеся к этому виду самцы в длину составляют не более 13,5 миллиметра. Их можно считать самыми маленькими их всех ныне обитающих рептилий, известных современной науке. Отчет ученых появился в журнале Scientific Reports.
По мнению герпетологов, описание нового вида и дальнейшее изучение этих хамелеонов позволит ученым получить представление о том, как происходят процессы миниатюризации в ходе эволюции.
Ранее во Вьетнаме был замечен считавшийся вымершим маленький олень. Ученые полагали, что это крошечное существо исчезло еще около тридцати лет назад, но представители самого маленького копытного животного в мире попали в объектив фотоловушек.
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