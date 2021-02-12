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«Тяньвэнь-1» передал видео с орбиты Марса


12.2.2021 17:02
«Тяньвэнь-1» передал видео с орбиты МарсаФото: vk.com

Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" передал на Землю видеокадры, которые были сделаны им с орбиты Марса.

Ролик показали в эфире Центрального телевидения КНР.

Зонду удалось запечатлеть поверхность Красной планеты, когда он продвигался от освещенной Солнцем части к темной стороне этого небесного тела.

Китайский аппарат ранее уже успешно осуществил четыре корректировки орбиты, а также выполнил маневр в глубоком космосе. В общей сложности зонд преодолел 475 млн км.

Запуск "Тяньвэня-1" состоялся 23 июля на космодроме Вэньчан в провинции Хайнань на юге КНР. Предполагается, что аппарат, уже преодолевший около 465 млн км, сможет приблизиться к поверхности Марса уже примерно через неделю.

Ранее в Китайском национальном космическом управлении рассказывали о траектории полета зонда. Учитывая, что она представляет собой не прямую линию, а дугу, расстояние, на которое аппарат удалился от Земли оказывается меньшим, чем фактически пройденный им путь в направлении Марса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 155

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