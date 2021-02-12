Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter «Тяньвэнь-1» передал видео с орбиты Марса

12.2.2021 17:02

Фото: vk.com



Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" передал на Землю видеокадры, которые были сделаны им с орбиты Марса.



Ролик показали в эфире Центрального телевидения КНР.



Зонду удалось запечатлеть поверхность Красной планеты, когда он продвигался от освещенной Солнцем части к темной стороне этого небесного тела.



Китайский аппарат ранее уже успешно осуществил четыре корректировки орбиты, а также выполнил маневр в глубоком космосе. В общей сложности зонд преодолел 475 млн км.



Запуск "Тяньвэня-1" состоялся 23 июля на космодроме Вэньчан в провинции Хайнань на юге КНР. Предполагается, что аппарат, уже преодолевший около 465 млн км, сможет приблизиться к поверхности Марса уже примерно через неделю.



Ранее в Китайском национальном космическом управлении рассказывали о траектории полета зонда. Учитывая, что она представляет собой не прямую линию, а дугу, расстояние, на которое аппарат удалился от Земли оказывается меньшим, чем фактически пройденный им путь в направлении Марса.



Автор: Злата Богатова

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