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«Тяньвэнь-1» передал видео с орбиты Марса
12.2.2021 17:02
Фото: vk.com
Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" передал на Землю видеокадры, которые были сделаны им с орбиты Марса.
Ролик показали в эфире Центрального телевидения КНР.
Зонду удалось запечатлеть поверхность Красной планеты, когда он продвигался от освещенной Солнцем части к темной стороне этого небесного тела.
Китайский аппарат ранее уже успешно осуществил четыре корректировки орбиты, а также выполнил маневр в глубоком космосе. В общей сложности зонд преодолел 475 млн км.
Запуск "Тяньвэня-1" состоялся 23 июля на космодроме Вэньчан в провинции Хайнань на юге КНР. Предполагается, что аппарат, уже преодолевший около 465 млн км, сможет приблизиться к поверхности Марса уже примерно через неделю.
Ранее в Китайском национальном космическом управлении рассказывали о траектории полета зонда. Учитывая, что она представляет собой не прямую линию, а дугу, расстояние, на которое аппарат удалился от Земли оказывается меньшим, чем фактически пройденный им путь в направлении Марса.
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