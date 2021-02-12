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Аккаунты Instagram будут бессрочно удалять за оскорбляющие высказывания
12.2.2021 14:57
Фото: vk.com
Администрация социальной сети Instagram объявила об ужесточении политики в отношении пользователей, высказывания которых способны разжигать вражду.
Теперь аккаунты, где были зафиксированы оскорбительные заявления, будут удаляться бессрочно.
Как сообщается в блоге компании, если пользователь продолжит оставлять оскорбляющие сообщения, его аккаунт будет удален навсегда. Ранее в Instagram в подобных случаях лишь на время блокировали страницы.
Правила, касающиеся такого рода нарушений, были обновлены в связи с ситуацией в Великобритании. В адрес футболистов после проигрыша начали поступать расистские оскорбления.
Кроме того, ранее администрация Instagram приняла решение удалить аккаунт племянника американского президента Джона Кеннеди и известного в США экологического активиста Роберта Кеннеди-младшего. Причиной этого стали его ложные высказывания, касающиеся коронавируса.
Напомним, ранее вице-президент компании Twitter Нед Сигал заявил о том, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в будущем никогда не сможет воспользоваться этим сервисом микроблогов.
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