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Фильм российского режиссера «Гунда» включен в шорт-лист «Оскара»
13:44
Фото: vk.com
В шорт-лист претендентов на престижную кинематографическую награду "Оскар" вошла документальная лента "Гунда", созданная российским режиссером Виктором Косаковским.
Как указано на официальном портале премии, за приз в соответствующей номинации будут бороться пятнадцать документальных полнометражек.
Черно-белый фильм представляет собой историю о свиноматке по кличке Гунда и ее поросятах. Режиссер Виктор Косаковский является веганом и в своей картине уделил немалое место преимуществам вегетарианства. Рассказывая также о одноногой курице, корове и других обитателях одной из ферм в Норвегии, авторы повествовали о красоте животного мира.
В команду исполнительных продюсеров этого фильма вошел голливудский актер Хоакин Феникс, известный зрителям по таким картинам как "Джокер", "Гладиатор" и многим другим. Артист является экологическим активистом и зоозащитником.
Ранее была снята с конкурса драма, выдвинутая на "Оскар" от Белоруссии. Фильм "Уроки фарси" был дисквалифицирован из-за несоответствия некоторым правилам номинирования на премию. Речь шла о правилах, касающихся количества членов съемочной групп из страны, которую представляет фильм. Создателям драмы не удалось подтвердить, что большая часть их творческого коллектива являлась белорусами.
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