|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Драма, выдвинутая от Белоруссии на «Оскар», снята с конкурса
11.1.2021 13:35
Фото: nn.by
Драматический фильм "Уроки фарси", который ранее был выдвинут от Белоруссии на приз американской киноакадемии, дисквалифицирован и не будет бороться за "Оскар".
Как стало известно, ленту сняли с конкурса из-за несоответствия некоторым его правилам.
Лента "Уроки фарси" режиссера Вадима Перельмана, которую ранее от Белоруссии выдвинули на соискание престижной кинопремии "Оскар", снята с конкурса, передает Variety. Причиной этого решения стали правила, касающиеся количества членов съемочной групп из страны, которую представляет фильм. Создателям драмы не удалось подтвердить, что большая часть их творческого коллектива являлась белорусами. В результате лента была вычеркнута из списка номинантов.
По словам продюсера Ильи Стюарта, картина снималась при участии представителей целого ряда стран. Основной язык ленты при этом не являлся официальным языком государства, которое оформляло заявку на конкурс, передает портал TUT.by. Фильм "Уроки фарси" совместно создавался Белоруссией, РФ и ФРГ. Работа велась преимущественно в Бобруйске и на натурной площадке киностудии "Беларусьфильм".
В качестве основы сюжета этой драмы было использовано произведение немецкого писателя Вольфганга Кольхаазе "Изобретение языка". Картина рассказывает историю бельгийского еврея, выдававшего себя за перса в концентрационном лагере, чтобы выжить. Премьерный показ ленты состоялся на Берлинском киносмотре.
Создатели фильма уже продали права на его показ более, чем в пятидесяти странах мира.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|