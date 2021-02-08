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Эксперты ВОЗ усомнились в лабораторном происхождении COVID-19
15:26
Фото: vk.com
Вряд ли заражение коронавирусом могло произойти напрямую от летучих мышей, заявил руководитель экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая была направлена в Китай. Маловероятной представляется и версия о лабораторном происхождении COVID-19.
Как заявил председатель экспертной группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек по итогам визита в китайский город Ухань, специалисты изучили потенциальные гипотезы о том, как коронавирус SARS-CoV-2 мог попасть в организм человека.
В частности, специалисты пришли к выводу о том, что лабораторное происхождение коронавируса COVID-19 можно считать крайне маловероятным, пояснил Петер Бен Эмбарек. По его словам, версия об утечке из лаборатории не тот вариант, который "требует дальнейшего изучения в рамках поисков источника происхождения вируса".
Выступая на пресс-конференции по итогам работы экспертной миссии в Китае, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности также заявил о том, что вряд ли COVID-19 мог прийти в Ухань с летучими мышами. Хотя заболевание и начало распространяться у этих животных, в этой части КНР не наблюдается популяций, в которых бы мог присутствовать соответствующий возбудитель.
Эксперты ВОЗ при этом не исключают, что первоначально вирус мог оказаться на рынке морепродуктов, попав туда с какой-либо продукцией. Специалисты полагают, что необходимо более тщательно изучить "цепочки поставок на рынок и видов животных". Возможно, именно они и стали в свое время звеном распространения коронавируса.
Ранее ученые выступили с утверждением о том, что начало пандемии связано с климатическими изменениями, из-за которых начали менять привычные обитания различные виды летучих мышей, распространяясь по Китаю.
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