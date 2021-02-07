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Работающие в Ухане эксперты ВОЗ обнаружили «важные улики»


7.2.2021 20:57
Работающие в Ухане эксперты ВОЗ обнаружили «важные улики»Фото: vk.com

Международной группе специалистов, направленных в китайский город Ухань по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), удалось получить важные сведения, способные прояснить возникновение коронавируса.

Информация, касающаяся местного рынка морепродуктов, будет обнародована в ближайшие дни, передает агентство Bloomberg.

Как пояснил входящий в состав экспертной группы британский зоолог Питер Дасзак, который возглавляет неправительственную экологическую организацию EcoHealth Alliance, речь идет о роли в распространении инфекции одного из рынков Уханя, где торговали морепродуктами.

По словам специалиста, собранные его коллегами "важные улики" опубликуют уже в ближайшие дни - до 10 февраля. Питер Дасзак отметил, что эксперты группы ВОЗ уже провели ряд встреч с китайскими учеными, посетили несколько исследовательских центров и других объектов.

Сейчас исследователи занимаются анализом и сопоставлением полученных данных, чтобы впоследствии озвучить свои выводы. Дасзак добавил, что рынок, о котором шла речь, в настоящее время "почти нетронут". После того как стало известно о распространении нового коронавируса, "люди покидали его в спешке". В результате экспертам представилась возможность изучить некоторые вещи, которые были оставлены на этом рынке.

Ранее о первых выводах, которые были сделаны в Ухане, рассказал замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков. В частности, он прокомментировал предположения об утечке опасного возбудителя из лаборатории китайского исследовательского центра.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

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