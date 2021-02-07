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Песков прокомментировал штраф, выписанный глухонемому за скандирование лозунгов


13:06
Песков прокомментировал штраф, выписанный глухонемому за скандирование лозунговФото: russophile.org

Можно оспорить решение суда о назначении штрафа глухонемому мужчине, который был признан виновным в скандировании лозунгов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В случае, если еще не истек соответствующий срок, следует подать апелляцию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с глухонемым мужчиной, передает агентство "Интерфакс". Жителя Петербурга, имеющего инвалидность, задержала полиция, когда он случайно оказался рядом с местом проведения несанкционированного мероприятия.

Позже стало известно о том, что петербуржец, практически не способный разговаривать, был оштрафован за скандирование лозунгов.

Как отметил Песков, в этом конкретном случае следует подавать соответствующую апелляцию. Решение суда можно попытаться оспорить, если еще не прошли сроки, пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее столичный Тимирязевский суд арестовал на семь суток старшеклассника одной из школ Москвы. Подросток был задержан во время несанкционированной акции, которая проходила в центре города 2 февраля.

Юношу признали виновным по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных мероприятиях, которые создавали помехи функционированию объектов транспортной инфраструктуры или пешеходному движению).

Автор: Злата Богатова

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