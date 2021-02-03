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Московского школьника арестовали на 7 суток за участие в протестах


06:19
Московского школьника арестовали на 7 суток за участие в протестахФото: vk.com

Столичный Тимирязевский суд арестовал на семь суток старшеклассника одной из школ Москвы.

Подросток был задержан во время несанкционированной акции, которая началась в центре города 2 февраля.

Как рассказал агентству "Интерфакс" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников, задержанный 2 февраля подросток является учащимся 11-го класса одной из  московских школ. Мог ли совершеннолетний целенаправленно прийти на акцию либо случайно оказался поблизости, правозащитник не уточнил.

Известно, что суд признал школьника виновным по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных мероприятиях, которые создавали помехи функционированию объектов транспортной инфраструктуры или пешеходному движению).

Напомним, 2 февраля столичный Симоновский суд принял решение о замене  условного наказания Алексею Навальному, которое было вынесено в прошлом по т.н. "делу Ив Роше", на 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Сразу после оглашения приговора в центре города начали собираться люди, выражавшие поддержку оппозиционеру.

Ранее сообщалось о задержании в Москве во время протестной акции сирийца и француза.

Автор: Злата Богатова

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