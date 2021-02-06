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Китайский зонд «Тяньвэнь-1» передал первый снимок Марса
6.2.2021 17:10
Фото: vk.com
Исследовательский аппарат "Тяньвэнь-1" смог успешно осуществить уже четвертую по счету корректировку движения по пути к Марсу. Перед этим он передал на Землю первый снимок Красной планеты. По данным Китайского национального космического управления, в настоящее время зонд уже находится на расстоянии примерно 1,1 млн км от конечной точки маршрута.
Китайский космический беспилотник "Тяньвэнь-1", удалившись на 184 млн км от Земли, успешно осуществил уже четвертую по счету корректировку движения в направлении Марса. Предыдущие маневры, как и планировалось, совершались им в августе, сентябре и октябре 2020 года. Представители управления пояснили, что все системы зонда действуют в штатном режиме, передает ТАСС.
Перед тем, как приступить к четвертой корректировке маршрута, космический аппарат передал на Землю первый снимок Марса. На черно-белом изображении ему удалось запечатлеть Ацидалийскую равнину, кратер Скиапарелли, равнину Хрису, долину Маринер и плато Меридиана.
Запуск "Тяньвэня-1" состоялся 23 июля на космодроме Вэньчан в провинции Хайнань на юге КНР. Предполагается, что аппарат, уже преодолевший около 465 млн км, сможет приблизиться к поверхности Марса уже примерно через неделю. Ранее в Китайском национальном космическом управлении рассказывали о траектории полета зонда. Учитывая, что она представляет собой не прямую линию, а дугу, расстояние, на которое аппарат удалился от Земли оказывается меньшим, чем фактически пройденный им путь в направлении Марса.
Ранее американские ученые из калифорнийского Университета SETI попытались объяснить возникновение загадочных полос на поверхности Марса. По мнению специалистов, эти наклонные линии (RSL), которые периодически появляются на склонах кратеров Красной планеты, могут быть связаны с соленой водой. Предположения такого рода появились после того, как исследователи обратили внимание на соляные отложения в Антарктиде. В результате исследователи задумались о том, что процесс их образования может быть схож с формированием марсианских образований.
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