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Загадочные полосы на Марсе связали с соленой водой
4.2.2021 19:02
Фото: futurity.org
Происхождение странных полос на поверхности Марса попытались объяснить американские исследователи из калифорнийского Университета SETI. По мнению специалистов, повторяющиеся наклонные линии (RSL), которые периодически появляются на склонах кратеров Красной планеты, могут быть связаны с соленой водой.
Причины возникновения полос, замеченных в теплое время года, ученые не могли понять долгое время. Предположения появились после того, как исследователи обратили внимание на соляные отложения в Антарктиде, сообщает Science Advances. В результате возникла версия о том, что процесс их образования может быть схож с формированием марсианских образований.
Проверяя эту гипотезу, американские специалисты воссоздали почвы, которые похожи на марсианские. Добавляя туда небольшое количество воды, ученые наблюдали, как она могла просачиваться сквозь слои, а на поверхность поднимались соли. Полые "карманы" образовывались из-за того, что сначала соли вместе с водой расширялись, а затем вновь пересыхали, объясняют исследователи.
Ранее в NASA сообщили, когда на Землю доставят образцы марсианского грунта. По словам участника проекта Mars-2020 Кена Фарли, это событие ожидается "где-то в 2030-х годах", поэтому исследовать их предстоит уже не тем ученым, которые вошли в научную группу миссии. Возможно, ученые, которые в будущем будут работать с образцами марсианского грунта, сейчас являются школьниками или вообще не появились на свет, предположил Фарли.
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