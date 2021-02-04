|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Египте найдены руины древнего форта и коптской церкви
4.2.2021 07:13
Фото: livejournal.com
На юге Египта археологам удалось отыскать руины храма эпохи Птолемеев, римского форта и ранней коптской церкви.
Как сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на Министерство туризма и древностей страны, ученые проводили исследования на территории провинции Асуан.
По словам специалистов, найденный ими храм довольно сильно разрушен. Археологи обнаружили незаконченную плиту из песчаника, на которой можно различить изображение человека в одежде римского императора, стоящего у алтаря. Кроме того, в этом месте были найдены ваза из глины и частично сохранившийся свод из красного кирпича.
Согласно предварительным выводам исследователей, храм создавался около двух тысячелетий назад, примерно в период с 323 г. до н.э. до 30 г. н.э. Раскопки в этом районе ведутся уже более столетия. В рамках последней экспедиции историки смогли лучше изучить сохранившиеся там руины, включая раннюю коптскую церковь, пишет Live Science.
Ранее на западе египетского города Александрии были найдены высеченные в скале гробницы с мумиями.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|