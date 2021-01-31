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В Египте найдены высеченные в скале гробницы с мумиями
31.1.2021 22:48
Фото: micetimes.asia
Мумии и артефакты были найдены в Египте участниками археологической экспедиции, которые работали на западе города Александрии.
Как передает Egypt Independent, исследователи сделали открытие, когда изучали древнеегипетский храм Тапосирис-Магна.
В высеченных в скальной породе гробницах ученые обнаружили мумии и большое количество разнообразных артефактов. Об открытии рассказали археологи, работавшие на раскопках в составе международного коллектива. В экспедицию входили местные специалисты и их коллеги из университета Санто-Доминго Доминиканской Республики.
По словам ученых, мумии, найденные ими в погребальных камерах, довольно плохо сохранились. Однако исследователям удалось идентифицировать не только останки тканей, использовавшихся при погребении, но и амулеты, созданные из золотой фольги. Они были вложены в рот мумий.
Особое внимание археологов привлекли две мумии, при которых сохранилось достаточно большое количество драгоценностей, а также различные артефакты, в том числе, свитки. В скором времени исследователи планируют приступить к более тщательному изучению находок.
Ранее в Индонезии был найден наскальный рисунок, который может оказаться древнейшим в мире изображением животного. По мнению ученых, доисторическая картина, обнаруженная в пещере Леанг Тедонге в отдаленной долине на острове Сулавеси, создавалась около 45 500 лет назад.
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