ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Пентагоне не исключают ядерную войну с Россией
В Пентагоне не исключают ядерную войну с Россией
Болельщикам запретят кричать и петь на Олимпиаде в Токио
Болельщикам запретят кричать и петь на Олимпиаде в Токио
Lancet: в третьей фазе испытаний эффективность «Спутника V» превысила 91%
Lancet: в третьей фазе испытаний эффективность «Спутника V» превысила 91%
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ФСБ впервые зафиксировала попытку зашифровать данные пациентов больниц в РФФСБ впервые зафиксировала попытку зашифровать данные пациентов больниц в РФ
В Германии российскую вакцину сравнили с запуском первого космического спутникаВ Германии российскую вакцину сравнили с запуском первого космического спутника
В Москве на акции протеста задержали сирийца и французаВ Москве на акции протеста задержали сирийца и француза
В конгресс США внесен проект санкций из-за НавальногоВ конгресс США внесен проект санкций из-за Навального
В Китае на мясе птицы из России нашли коронавирусВ Китае на мясе птицы из России нашли коронавирус

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Прокурорские будни...Прокурорские будни...
Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве на акции протеста задержали сирийца и француза


04:11
В Москве на акции протеста задержали сирийца и французаФото: tobolsk.info

В ходе акции, начавшейся после суда над оппозиционером Алексеем Навальным, столичная полиция задержала двух иностранцев.

По словам граждан Сирии и Франции, они случайно оказались среди протестующих в центре Москвы.

О задержании в Москве сирийца Мохаммада Жаарафа и француза Сириля Данелу передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова. Как стало известно, оба иностранца были задержаны 2 февраля во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.

К настоящему времени гражданина Сирии уже оштрафовали на 15 тыс. рублей, а протокол об административном правонарушении, составленный в отношении француза, столичный Тимирязевский суд перенес. В результате Данелу вместе с другими задержанными возвратился в отделение полиции "Западное Дегунино", пояснил Прянишников.

Несанкционированное мероприятие в центре Москвы началось вечером минувшего понедельника, 2 февраля. Незадолго до этого столичный Симоновский суд принял решение о замене  условного наказания Алексею Навальному, которое было вынесено в прошлом по т.н. "делу Ив Роше", на 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Адвокаты оппозиционера выразили намерение добиваться его освобождения. Как заявила Ольга Михайлова, защита планирует обжаловать решение суда, а также обратиться в Комитет министров Совета Европы в связи с неисполнением вердикта Европейского суда по делу "Ив Роше".

Ранее в шведском посольстве опровергли сведения о задержании их сотрудника во время протестов в российской столице. На запрос ТАСС в иностранной дипмиссии пояснили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

Депутат Белоусов получил крупнейшую в РФ взятку с помощью жены и тещиДепутат Белоусов получил крупнейшую в РФ взятку с помощью жены и тещи
В международный розыск объявили экс-главу Минздрава Омской областиВ международный розыск объявили экс-главу Минздрава Омской области
Защита Навального обратится в ЕСПЧ в связи с заключением его под стражуЗащита Навального обратится в ЕСПЧ в связи с заключением его под стражу
Во Вьетнаме обнаружена похожая на «британскую» мутация COVID-19Во Вьетнаме обнаружена похожая на «британскую» мутация COVID-19
В конгресс США внесен проект санкций из-за НавальногоВ конгресс США внесен проект санкций из-за Навального

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru