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В Москве на акции протеста задержали сирийца и француза
04:11
Фото: tobolsk.info
В ходе акции, начавшейся после суда над оппозиционером Алексеем Навальным, столичная полиция задержала двух иностранцев.
По словам граждан Сирии и Франции, они случайно оказались среди протестующих в центре Москвы.
О задержании в Москве сирийца Мохаммада Жаарафа и француза Сириля Данелу передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова. Как стало известно, оба иностранца были задержаны 2 февраля во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.
К настоящему времени гражданина Сирии уже оштрафовали на 15 тыс. рублей, а протокол об административном правонарушении, составленный в отношении француза, столичный Тимирязевский суд перенес. В результате Данелу вместе с другими задержанными возвратился в отделение полиции "Западное Дегунино", пояснил Прянишников.
Несанкционированное мероприятие в центре Москвы началось вечером минувшего понедельника, 2 февраля. Незадолго до этого столичный Симоновский суд принял решение о замене условного наказания Алексею Навальному, которое было вынесено в прошлом по т.н. "делу Ив Роше", на 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Адвокаты оппозиционера выразили намерение добиваться его освобождения. Как заявила Ольга Михайлова, защита планирует обжаловать решение суда, а также обратиться в Комитет министров Совета Европы в связи с неисполнением вердикта Европейского суда по делу "Ив Роше".
Ранее в шведском посольстве опровергли сведения о задержании их сотрудника во время протестов в российской столице. На запрос ТАСС в иностранной дипмиссии пояснили, что эти сведения не соответствуют действительности.
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