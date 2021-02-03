Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве на акции протеста задержали сирийца и француза

04:11

Фото: tobolsk.info



В ходе акции, начавшейся после суда над оппозиционером Алексеем Навальным, столичная полиция задержала двух иностранцев.



По словам граждан Сирии и Франции, они случайно оказались среди протестующих в центре Москвы.



О задержании в Москве сирийца Мохаммада Жаарафа и француза Сириля Данелу передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова. Как стало известно, оба иностранца были задержаны 2 февраля во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.



К настоящему времени гражданина Сирии уже оштрафовали на 15 тыс. рублей, а протокол об административном правонарушении, составленный в отношении француза, столичный Тимирязевский суд перенес. В результате Данелу вместе с другими задержанными возвратился в отделение полиции "Западное Дегунино", пояснил Прянишников.



Несанкционированное мероприятие в центре Москвы началось вечером минувшего понедельника, 2 февраля. Незадолго до этого столичный Симоновский суд принял решение о замене условного наказания Алексею Навальному, которое было вынесено в прошлом по т.н. "делу Ив Роше", на 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Адвокаты оппозиционера выразили намерение добиваться его освобождения. Как заявила Ольга Михайлова, защита планирует обжаловать решение суда, а также обратиться в Комитет министров Совета Европы в связи с неисполнением вердикта Европейского суда по делу "Ив Роше".



Ранее в шведском посольстве опровергли сведения о задержании их сотрудника во время протестов в российской столице. На запрос ТАСС в иностранной дипмиссии пояснили, что эти сведения не соответствуют действительности.



Автор: Злата Богатова

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