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Главреда «Медиазоны» арестовали на 25 суток


3.2.2021 19:19
Главреда «Медиазоны» арестовали на 25 сутокФото: hibiny.com

Столичный Тверской суд назначил главреду "Медиазоны" административный арест на двадцать пять суток, передают российские СМИ.

Полиция задержала Сергея Смирнова в конце минувшего января по подозрению в призывах к участию в незаконных акциях.

Главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Согласно ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда, журналист был приговорен к наказанию в виде двадцати пяти суток административного ареста.

Журналиста задержали 30 января во время прогулки с сыном. Затем Смирнов был доставлен в ОМВД по Тверскому району, где на него составили административный протокол в связи с публикацией в соцсети, сделанной за десять дней до этого. В протоколе указывалось, что главред "Медиазоны" разместил в своем твиттере призыв к участию в несанкционированном мероприятии, которое состоялось 23 января в поддержку  Алексея Навального.

Как поясняет сам Смирнов, он лишь перепостил шуточное изображение. Суть картинки, по его словам, заключалась в том, что журналиста якобы могут спутать с солистом музыкальной группы "Тараканы" Дмитрием Спириным, который ранее выражал поддержку Навальному.

2 февраля столичный Симоновский суд принял решение о замене  условного наказания Алексею Навальному, которое было вынесено в прошлом по т.н. "делу Ив Роше", на 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Адвокаты оппозиционера выразили намерение добиваться его освобождения. Как заявила Ольга Михайлова, защита планирует обжаловать решение суда, а также обратиться в Комитет министров Совета Европы в связи с неисполнением вердикта Европейского суда по делу "Ив Роше".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 820

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