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В Москве задержан главред «Медиазоны»


14:55
В Москве задержан главред «Медиазоны»Фото: kompromat.wiki

Главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова задержали сегодня сотрудники правоохранительных органов Москвы, передает РБК.

Официальных комментариев от представителей столичной полиции пока еще не последовало.

Как стало известно, задержание Сергея Смирнова происходило около дома, где проживает главный редактор "Медиазоны". Предположительно, журналиста могли задержать в связи с подозрениями в участии в несанкционированных акциях либо из-за призывов к такого рода мероприятиям.

По данным Telegram-канала "Апология протеста", журналиста сейчас везут в отдел полиции, где на него будет составлен протокол по ст. 20.2 КоАП (нарушения действующего российского законодательства при подготовке и проведении демонстраций, митингов, шествий и т.п.)

В пресс-службе столичного полицейского главка на соответствующий запрос РБК пояснили, что пока не владеют какой-либо информацией по поводу задержания Смирнова.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 518

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