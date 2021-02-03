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Болельщикам запретят кричать и петь на Олимпиаде в Токио


3.2.2021 18:10
Болельщикам запретят кричать и петь на Олимпиаде в ТокиоФото: vk.com

Организаторы Олимпийских игр в японской столице Токио представили правила проведения соревнований, запланированных на лето этого года.

Как указано на официальном сайте оргкомитета, в частности, болельщикам нельзя будет кричать и петь.

Любители спорта смогут выражать свои эмоции лишь посредством аплодисментов, отмечается на сайте Игр в Токио. Организаторам пришлось пойти на такие меры из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса.

Над составлением правил проведения Игр в Токио работали Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Олимпиады.

Известно также, что на трибуны болельщиков будут допускать лишь при наличии справки о прививке от COVID-19.

Не так давно глава японского министерства административной и нормативной реформы Таро Коно заявил, что допускает возможную отмену Игр в Токио. При этом другие официальные лица продолжают выступать с утверждениями, что международные соревнования обязательно состоятся летом этого года.

На подготовку к Олимпиаде японская сторона уже успела потратить около 25 млрд долларов. Предполагается, что соревнования пройдут в период с 23 июля по 8 августа этого года. Паралимпийские игры, по традиции организуемые позднее, состоятся с 24 августа по 5 сентября.

Автор: Злата Богатова

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