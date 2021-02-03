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Болельщикам запретят кричать и петь на Олимпиаде в Токио
3.2.2021 18:10
Фото: vk.com
Организаторы Олимпийских игр в японской столице Токио представили правила проведения соревнований, запланированных на лето этого года.
Как указано на официальном сайте оргкомитета, в частности, болельщикам нельзя будет кричать и петь.
Любители спорта смогут выражать свои эмоции лишь посредством аплодисментов, отмечается на сайте Игр в Токио. Организаторам пришлось пойти на такие меры из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса.
Над составлением правил проведения Игр в Токио работали Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Олимпиады.
Известно также, что на трибуны болельщиков будут допускать лишь при наличии справки о прививке от COVID-19.
Не так давно глава японского министерства административной и нормативной реформы Таро Коно заявил, что допускает возможную отмену Игр в Токио. При этом другие официальные лица продолжают выступать с утверждениями, что международные соревнования обязательно состоятся летом этого года.
На подготовку к Олимпиаде японская сторона уже успела потратить около 25 млрд долларов. Предполагается, что соревнования пройдут в период с 23 июля по 8 августа этого года. Паралимпийские игры, по традиции организуемые позднее, состоятся с 24 августа по 5 сентября.
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