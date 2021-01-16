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В Японии допустили отмену Олимпиады в Токио


16.1.2021 08:07
В Японии допустили отмену Олимпиады в ТокиоФото: vk.com

Как заявил японский министр административной и нормативной реформы Таро Коно, он допускает возможность отмены Олимпийских игр в Токио.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

По словам японского министра, "все сценарии возможны", так как сейчас "ситуация сложная". Как подчеркнул Таро Коно, необходимо иметь некий запасной сценарий.

Как отмечает Associated Press, "Коно оставил возможность для возможной отмены Игр". Вместе с тем, ряд других японских официальных лиц ранее подтверждали, что Олимпиада в Токио состоится непременно.

На текущий момент японская сторона на подготовку к Олимпийским играм уже потратила не менее 25 млрд долларов. Предполагается, что соревнования пройдут в период с 23 июля по 8 августа этого года. Паралимпийские игры, по традиции организуемые позднее, состоятся с 24 августа по 5 сентября.

Первоначально предполагалось, что Игры пройдут в 2020 году, однако из-за пандемии коронавирусы все планы оказались сорванными.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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