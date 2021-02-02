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В Пакистане после нокаута умер 27-летний боксер
2.2.2021 21:52
Фото: vk.com
В одной из больниц пакистанского города Карачи скончался боксер Мухаммад Аслам Хан.
Спортсмен получил тяжелейшие травмы во время поединка со своим сотечественником Вали Хан Тарином, сообщает The Sun.
27-летнего боксера госпитализировали вскоре после окончания боя, который завершился нокаутом. Оказалось, что боец получил смертельные повреждения - несмотря на все усилия, врачи не смогли спасти спортсмена.
Правоохранительные органы приступили к проверке по факту случившегося. Установлено, что организация поединка не соответствовала требованиям безопасности. Во время боя рядом с рингом не было медицинского работника, поэтому травмированному спортсмену не оказали первую помощь.
В минувшем январе в Казахстане трагически погиб известный лыжник Николай Чеботько. Бронзовый призер Чемпионата мира в Валь-ди-Фьемме получил смертельные травмы в результате ДТП.
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