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В Казахстане трагически погиб лыжник Николай Чеботько


24.1.2021 11:07
В Казахстане трагически погиб лыжник Николай ЧеботькоФото: imag.one

Известный казахстанский спортсмен Николай Чеботько погиб в результате автокатастрофы, сообщает пресс-служба Национальной федерации лыжных гонок.

ЧП случилось на автотрассе Бурабай-Щучинск.

В Казахстане трагически погиб известный лыжник Николай Чеботько. Смертельное ДТП случилось на территории Акмолинской области. Спортсмену было лишь тридцать восемь лет. Информация о каких-либо обстоятельствах аварии, унесшей жизнь талантливого спортсмена, пока не приводится.

В прошлом Николай Чеботько выступал в составе национальной команды по лыжным гонкам. В период 2001-2019 годов спортсмен завоевал бронзу на Чемпионате мира в Валь-ди-Фьемме, а также не раз побеждал и занимал призовые места на этапах Кубка мира, Азиатских игр и чемпионатов Казахстана.

Лыжник принимал участие в зимней Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити, в 2006 году выступал в Турине, в 2010 году - в Ванкувере и в 2014 года - на Играх в Сочи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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