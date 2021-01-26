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Азия Ардженто обвинила в домогательствах режиссера «Форсажа»


26.1.2021 06:15
Азия Ардженто обвинила в домогательствах режиссера «Форсажа»Фото: vk.com

Известная итальянская актриса Азия Ардженто подтвердила свои более ранние заявления о том, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны американского режиссера Роба Коэна.

45-летняя звезда высказалась на эту тему в интервью Variety.

Актриса подтвердила свои заявления, которые ранее были опубликованы в различных итальянских СМИ, включая Il Corriere della Sera. Как сообщила Азия Ардженто, кинематографист Роб Коэн, снявший первый фильм "Форсаж" из одноименной серии, использовал наркотическое вещество ГОМК, известеное как "жидкий экстази". Звезда призналась, что подверглась насилию во время съемок фильма 2002 года "Три икса". По словам Арженто, она проснулась голой утром в кровати кинематографиста.

Артистка пояснила, что не рассказала о случившемся сразу, т.к. поначалу не поняла, что же произошло. Однако когда ей позднее объяснили, как может действовать вышеупомянутый наркотик, Арженто все стало ясно. Актриса отметила, что решила описать этот эпизод своей жизни в автобиографии.

Арженто добавила, что ей вовсе не хотелось инициировать очередное разбирательство, связанное с сексуальными домогательствами. Однако она поняла, что ей нужно рассказать о случившемся после того, как две женщины, включая дочь Коэна, заявили о том, что пострадали от его действий.

Коэн уже прокомментировал признания Арженто, решительно опровергнув все ее обвинения в свой адрес.

Напомним, ранее в неподобающем поведении обвинили саму актрису. Арженто выплатила ​молодому актеру, который заявил, что она его совратила, 380 тыс. долларов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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