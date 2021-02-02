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Главный терапевт Минздрава рассказала о побочных эффектах вакцинации от COVID-19
2.2.2021 13:25
Фото: vk.com
После прививки от коронавируса у некоторых в течение первых суток могут возникнуть гриппоподобные симптомы, рассказала глава НМИЦ терапии и профилактической медицины и главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Эксперт говорила об этом в эфире программы "Здоровье".
В интервью передаче, которая выходит на Первом канале, Оксана Драпкина пояснила, что наиболее часто встречаются такие побочные эффекты как повышение температура и гриппоподобные проявления, в частности, ломота, слабость и сонливость. Специалист отметила, что все эти нежелательные последствия могут сохраняться лишь в первые сутки после прививки, а затем полностью исчезают.
При выраженных симптомах гриппа специалисты рекомендуют принять таблетку парацетамола, отметила Драпкина. Стоит прибегнуть к лекарству, если температура выше 38 либо тяжело переносится человеком. Врач при этом заверила, что повода для опасений нет.
Ранее мусульмане Татарстана направили запрос разработчикам российских вакцин от коронавируса. Верующие попросили проверить препараты, созданные в нашей стране, на халяльность.
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