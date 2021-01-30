Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Мусульмане просят проверить российские вакцины от коронавируса на халяльность

30.1.2021 15:46

Фото: wildrome.ru



Мусульмане Татарстана обратились к разработчикам российских вакцин от коронавируса с просьбой проверить препараты на халяльность, передает агентство "Интерфакс".



Соответствующий запрос был направлен комитетом по стандарту "халяль" при муфтияте республики.



Как сообщил глава комитета по стандарту "халяль" при муфтияте республики Ирек Зиганшин, Духовное управление мусульман Татарстана попросило российских разработчиков вакцин от COVID-19 проверить состав препаратов.



По словам Зиганшина, комитет отреагировал на множественные обращения от верующих. Жители Татарстана выражали обеспокоенность в связи с возможным наличием в российских вакцинах от коронавируса компонентов, которые запрещены исламом. В результате представители муфтията решили получить официальный комментарий от разработчиков вакцин, чтобы быть уверенными в отсутствии нехаляльных компонентов.



К категории "харам" (запрещенное), разъяснил духовный деятель, мусульмане относят свинину, мясо хищных животных и алкоголь. При этом компоненты животного происхождения могут входить в состав лишь при условии, что животное забивалось в строгом соответствии со стандартами "халяль", отметил Зиганшин.



Разработчикам каких конкретно вакцин мусульмане Татарстана направили свой запрос, пока не уточняется.



Термин халяль (в переводе с арабского - разрешенный) охватывает все, что разрешается и допустимо в соответствии с исламом. В большинстве случаев это слово используют относительно пищи, но оно употребимо и в отношении медицины, фармакологии, косметики, парфюмерии, а также образования и разного рода финансовых услуг.



Ранее в Польше разгорелся крупный скандал из-за прививок от коронавируса. По данным СМИ, в Варшавском медицинском университете в начале года смогли вне очереди вакцинироваться от COVID-19 некоторые звезды, медийные персоны и даже политические деятели. Это происходило на фоне заявлений о том, что первыми прививки будут ставить медикам и пожилым людям.



В результате политики и депутаты призвали ректора этого вуза Збигнева Гаценга покинуть пост, однако он заявил, что "стал жертвой ненависти" и не собирается уходить в отставку. Все обвинения в свой адрес Гаценг назвал безосновательными.



Автор: Злата Богатова

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