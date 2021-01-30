Мусульмане просят проверить российские вакцины от коронавируса на халяльность

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ученые: Численность акул и скатов в океанах уменьшилась более чем на 70%
Ученые: Численность акул и скатов в океанах уменьшилась более чем на 70%
Полиция Вануату задержала россиян, совершающих кругосветку
Полиция Вануату задержала россиян, совершающих кругосветку
В Приморье участники несанкционированной акции вышли на лед Амурского залива
В Приморье участники несанкционированной акции вышли на лед Амурского залива
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве во время несогласованного шествия задержана Юлия НавальнаяВ Москве во время несогласованного шествия задержана Юлия Навальная
СМИ: Петербургские силовики начали применять спецсредстваСМИ: Петербургские силовики начали применять спецсредства
В Приморье участники несанкционированной акции вышли на лед Амурского заливаВ Приморье участники несанкционированной акции вышли на лед Амурского залива
В Японии выявили очаг заражения мутировавшим штаммом коронавирусаВ Японии выявили очаг заражения мутировавшим штаммом коронавируса
Власти Москвы рекомендуют не работать 31 января барам и ресторанам в центре городаВласти Москвы рекомендуют не работать 31 января барам и ресторанам в центре города

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Мусульмане просят проверить российские вакцины от коронавируса на халяльность


30.1.2021 15:46
Мусульмане просят проверить российские вакцины от коронавируса на халяльностьФото: wildrome.ru

Мусульмане Татарстана обратились к разработчикам российских вакцин от коронавируса с просьбой проверить препараты на халяльность, передает агентство "Интерфакс".

Соответствующий запрос был направлен комитетом по стандарту "халяль" при муфтияте республики.

Как сообщил глава комитета по стандарту "халяль" при муфтияте республики Ирек Зиганшин, Духовное управление мусульман Татарстана попросило российских разработчиков вакцин от COVID-19 проверить состав препаратов.

По словам Зиганшина, комитет отреагировал на множественные обращения от верующих. Жители Татарстана выражали обеспокоенность в связи с возможным наличием в российских вакцинах от коронавируса компонентов, которые запрещены исламом. В результате представители муфтията решили получить официальный комментарий от разработчиков вакцин, чтобы быть уверенными в отсутствии нехаляльных компонентов.

К категории "харам" (запрещенное), разъяснил духовный деятель, мусульмане относят свинину, мясо хищных животных и алкоголь. При этом компоненты животного происхождения могут входить в состав лишь при условии, что животное забивалось в строгом соответствии со стандартами "халяль", отметил Зиганшин.

Разработчикам каких конкретно вакцин мусульмане Татарстана направили свой запрос, пока не уточняется.

Термин халяль (в переводе с арабского - разрешенный) охватывает все, что разрешается и допустимо в соответствии с исламом. В большинстве случаев это слово используют относительно пищи, но оно употребимо и в отношении медицины, фармакологии, косметики, парфюмерии, а также образования и разного рода финансовых услуг.

Ранее в Польше разгорелся крупный скандал из-за прививок от коронавируса. По данным СМИ, в Варшавском медицинском университете в начале года смогли вне очереди вакцинироваться от COVID-19 некоторые звезды, медийные персоны и даже политические деятели. Это происходило на фоне заявлений о том, что первыми прививки будут ставить медикам и пожилым людям.

В результате политики и депутаты призвали ректора этого вуза Збигнева Гаценга покинуть пост, однако он заявил, что "стал жертвой ненависти" и не собирается уходить в отставку. Все обвинения в свой адрес Гаценг назвал безосновательными.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 770

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

СМИ: захваченный в Ливии российский «Панцирь-С1» передали СШАСМИ: захваченный в Ливии российский «Панцирь-С1» передали США
В Китае казнили экс-главу инвесткомпании China HuarongВ Китае казнили экс-главу инвесткомпании China Huarong
Мусульмане просят проверить российские вакцины от коронавируса на халяльностьМусульмане просят проверить российские вакцины от коронавируса на халяльность
Во Франции задержан бывший совладелец Балтийского банкаВо Франции задержан бывший совладелец Балтийского банка
В Нью-Йорке за $92 млн ушло с молотка полотно БоттичеллиВ Нью-Йорке за $92 млн ушло с молотка полотно Боттичелли

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru