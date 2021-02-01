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В Брюсселе неизвестный атаковал пассажиров метро
1.2.2021 23:02
Фото: sapo.io
В коммуне Моленбек (Брюссель) несколько человек получили ранения в результате нападения неизвестного, который был вооружен ножом.
Как передает сегодня RTL, инцидент произошел на станции метро "Западный вокзал".
Сразу после нападения на станции была проведена полная эвакуация. Полицейские, прибывшие к месту ЧП, нейтрализовали злоумышленника.
Обстоятельства случившегося выясняются, сведений о личности нападавшего и его мотивах пока нет. Известно лишь, что расследованием инцидента занимается Федеральная полиция королевства, которая, в частности, ведет борьбу с терроризмом.
По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере пять пассажиров метро. В частности, серьезно пострадала женщина.
Преступление было совершено в брюссельской коммуне Моленбек, где проживает довольно много выходцев из Африки и государств Ближнего Востока.
Ранее была завершена спецоперация во французском Тулоне, где на тротуаре нашли коробку с головой.
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