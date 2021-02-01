ИнтерНовости - новости в стране и мире
За рубежом на счетах Вексельберга из-за санкций заблокировали более $1,5 млрд
За рубежом на счетах Вексельберга из-за санкций заблокировали более $1,5 млрд
Завершена операция в Тулоне, где на тротуаре нашли коробку с головой
Завершена операция в Тулоне, где на тротуаре нашли коробку с головой
В Киеве назвали причину запрета книг Булгакова и Акунина
В Киеве назвали причину запрета книг Булгакова и Акунина
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Навальному заменили условный срок на 3,5 года реальногоНавальному заменили условный срок на 3,5 года реального
Lancet: в третьей фазе испытаний эффективность «Спутника V» превысила 91%Lancet: в третьей фазе испытаний эффективность «Спутника V» превысила 91%
Минпромторг предлагает переводить нуждающимся россиянам деньги на продуктыМинпромторг предлагает переводить нуждающимся россиянам деньги на продукты
ФСИН: Навальный около 60 раз нарушил правила условного срокаФСИН: Навальный около 60 раз нарушил правила условного срока
В школах России появятся советники-воспитателиВ школах России появятся советники-воспитатели

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Брюсселе неизвестный атаковал пассажиров метро


1.2.2021 23:02
В Брюсселе неизвестный атаковал пассажиров метроФото: sapo.io

В коммуне Моленбек (Брюссель) несколько человек получили ранения в результате нападения неизвестного, который был вооружен ножом.

Как передает сегодня RTL, инцидент произошел на станции метро "Западный вокзал".

Сразу после нападения на станции была проведена полная эвакуация. Полицейские, прибывшие к месту ЧП, нейтрализовали злоумышленника.

Обстоятельства случившегося выясняются, сведений о личности нападавшего и его мотивах пока нет. Известно лишь, что расследованием инцидента занимается Федеральная полиция королевства, которая, в частности, ведет борьбу с терроризмом.

По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере пять пассажиров метро. В частности, серьезно пострадала женщина.

Преступление было совершено в брюссельской коммуне Моленбек, где проживает довольно много выходцев из Африки и государств Ближнего Востока.

Ранее была завершена спецоперация во французском Тулоне, где на тротуаре нашли коробку с головой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 1161

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

Житель Дагестана погиб при падении с 70-метрового водопадаЖитель Дагестана погиб при падении с 70-метрового водопада
В Минске с наркотиками задержали певца Тиму БелорусскихВ Минске с наркотиками задержали певца Тиму Белорусских
Футболист Малафеев отправил дочь в реабилитационный центрФутболист Малафеев отправил дочь в реабилитационный центр
В Сенегале найдены мертвыми 750 пеликановВ Сенегале найдены мертвыми 750 пеликанов
Ученые: Предки индейцев прибыли в Америку вместе со своими собакамиУченые: Предки индейцев прибыли в Америку вместе со своими собаками

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru