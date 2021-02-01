Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Завершена операция в Тулоне, где на тротуаре нашли коробку с головой

1.2.2021 21:06

Фото: toluna.com



Полиция французского Тулона информирует об окончании спецоперации, начатой в городе после обнаружения коробки с отрезанной головой.



Правоохранители задержали подозреваемого в причастности к убийству.



Как передает BFMTV, инцидент произошел в самом центре Тулона. В полицию поступил сигнал о том, что с четвертого этажа жилого здания неизвестным была выброшена коробка, в которой находилась отрезанная голова. Позднее в одном из окон этого дома показался мужчина с окровавленными руками, сообщается со ссылкой на рассказы очевидцев.



Прибывшие к месту происшествия полицейские оцепили территорию. Вскоре стало известно о задержании подозреваемого. По предварительным данным, он является владельцем квартиры, где могло быть совершено убийство. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.



По данным французских СМИ, минувшей ночью в полицию также поступали сигналы о шумной драке, происходившей по этому адресу. Установлено, что хозяин квартиры, где, предположительно, погиб человек, ранее приютил у себя двух бездомных. Предположительно, один из них и стал жертвой преступления.



Автор: Злата Богатова

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