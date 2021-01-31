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В Петербурге задержан мужчина, ударивший омоновца на несогласованной акции


31.1.2021 21:06
В Петербурге задержан мужчина, ударивший омоновца на несогласованной акцииФото: vk.com

Правоохранительные органы Петербурга задержали участника несогласованного митинга по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии.

Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, по факту инцидента уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

Уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ) возбудили по факту инцидента, случившегося сегодня на Пионерской площади Петербурга. По данным СКР, один из участников несанкционированного мероприятия нанес несколько ударов кулаком по голове бойцу ОМОН.

В ведомстве пояснили, что в скором времени будет решен вопрос об избрании меры пресечения и  предъявлении подозреваемому обвинения.

Сегодня, 31 января, в Москве, Петербурге и других городах РФ проходят несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. В числе задержанных оказалась супруга оппозиционера, остающегося под арестом.

Ранее появилась информация о том, что в Петербурге было совершено несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов. В результате силовики начали применять спецсредства, в частности, распылили газ на Сенной площади, где блокировали участников несогласованной акции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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