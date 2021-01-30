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СМИ: Петербургские силовики начали применять спецсредства


14:13
СМИ: Петербургские силовики начали применять спецсредстваФото: kapital.kz

В Санкт-Петербурге, где сегодня проходит несанкционированная акция, было совершено несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов.

В результате силовики распылили газ на Сенной площади, пишет интернет-газета "Фонтанка".

Издание рассказывает о событиях, происходящих сейчас в центре Петербурга, со ссылкой на собственного корреспондента. Как стало известно, омоновцы блокировали участников акции, находившихся на Садовой улице, когда они подходили к Сенной площади. Со слов очевидцев, на Бородинской улице правоохранители впятером избивали молодого человека, после чего он потерял сознание. Задержанный смог прийти в себя лишь после того, как ему дали воды. Затем его завели в автозак.

Сотрудники ОМОН, активно применяя щиты, сейчас продолжают зачищать Сенную площадь, пишет газета. Собравшиеся там люди предпринимают попытки отбить задержанных участников несогласованой акции. После очередного инцидента силовики начали использовать газ.

Отмечается, что сегодня в Петербурге с раннего утра были перекрыты мосты и центральные улицы. Остается ограниченным движение общественного транспорта, не работают несколько станций метро. По всему Невскому проспекту заранее выставили заграждения. Участники несанкционированного мероприятия, не сумев попасть на Невский, где планировался сбор, переместились на Пионерскую площадь. Когда они начали продвигаться в сторону Сенной площади, полицейские приступили к точечным задержаниям.

Как уточняет газета, если сначала силовики действовали достаточно корректно, то затем они все чаще применяли дубинки. По данным "Фонтанки", газ полицейские еще никогда не использовали за все время петербургских протестов.

Ранее в Приморье участники несанкционированной акции вышли на лед Амурского залива. Жители Владивостока в полдень собрались в центре города, а затем начали двигаться к берегу, после чего постепенно переместились на покрытый снежной коркой лед.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 285

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